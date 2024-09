Vietnam: Necessità di potenziare la produzione e migliorare la posizione nelle catene di approvvigionamento globali

14 Settembre 2024_ Il Vietnam deve rafforzare la sua produzione e migliorare la sua posizione nelle catene di approvvigionamento globali per affrontare le sfide economiche attuali. Le autorità locali stanno lavorando per attrarre investimenti e sviluppare settori chiave, come la tecnologia e l'industria manifatturiera. Inoltre, è fondamentale che il paese migliori le sue infrastrutture e le competenze della forza lavoro per rimanere competitivo a livello internazionale. Queste misure sono essenziali per garantire una crescita sostenibile e resiliente nel contesto globale. Lo riporta Việt Nam News. Il governo vietnamita sta attuando strategie per promuovere l'innovazione e l'efficienza produttiva, mirando a posizionare il paese come un attore chiave nel mercato globale.