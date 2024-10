Vietnam: Necessità di riforma della Legge sull'Elettricità per promuovere energie rinnovabili

16 Ottobre 2024_ Esperti vietnamiti hanno sottolineato l'urgenza di rivedere la Legge sull'Elettricità del Vietnam, in vigore da quasi 20 anni, per...

16 Ottobre 2024_ Esperti vietnamiti hanno sottolineato l'urgenza di rivedere la Legge sull'Elettricità del Vietnam, in vigore da quasi 20 anni, per allinearla alle politiche energetiche del Partito e garantire coerenza nel quadro giuridico nazionale. La proposta di emendamento mira a creare un mercato energetico competitivo e trasparente, promuovendo gli investimenti nelle energie rinnovabili e introducendo prezzi di mercato per le diverse fonti energetiche. Inoltre, si prevede di migliorare la sicurezza elettrica e di integrare tecnologie verdi e intelligenti nel settore. La notizia è riportata da Viet Nam News. Le province stanno raccogliendo feedback sulle modifiche proposte, evidenziando la necessità di politiche che supportino le aree rurali e svantaggiate nel settore energetico.