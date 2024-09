Vietnam: Nguyễn Hòa Bình rappresenta il Paese al Belt and Road Summit di Hong Kong

12 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro permanente Nguyễn Hòa Bình ha guidato la delegazione vietnamita al Belt and Road Summit tenutosi a Hong Kong, Cina, sottolineando l'importanza dell'economia aperta del Vietnam e del multilateralismo. Durante l'evento, ha evidenziato come il Vietnam sia impegnato a promuovere la cooperazione internazionale e gli scambi commerciali. La partecipazione del Vietnam al summit riflette la sua strategia di integrazione globale e sviluppo sostenibile. Nguyễn Hòa Bình ha anche discusso opportunità di investimento e collaborazione con altri Paesi partecipanti. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Il Belt and Road Summit è un'importante piattaforma per discutere progetti di infrastruttura e sviluppo economico tra le nazioni coinvolte nella Belt and Road Initiative.