Vietnam: Nha Trang registra un'affluenza turistica record durante il ponte del 2 settembre

03 Settembre 2024_ Durante il ponte del 2 settembre, Nha Trang ha accolto oltre 578.000 turisti, con un tasso di occupazione delle strutture ricettive che ha superato il 70%. Le località balneari come Bãi Dài e Dốc Lết hanno registrato tassi di occupazione superiori al 90%, evidenziando una forte ripresa del turismo locale dopo la pandemia. Gli hotel sulla costa di Nha Trang hanno riportato un'occupazione di almeno il 60%, segno di un rinnovato interesse per la destinazione. La fonte di questa notizia è voh.com.vn. Nha Trang è una popolare località turistica nel Vietnam centrale, nota per le sue spiagge e le attività ricreative legate al mare.