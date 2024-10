Vietnam: Nuova ferrovia ad alta velocità tra Nord e Sud con percorso ottimizzato

22 Ottobre 2024_ Il Ministero dei Trasporti del Vietnam ha selezionato un percorso ottimizzato per la nuova ferrovia ad alta velocità che collegherà il Nord e il Sud del paese, riducendo la lunghezza totale a 1.541 km. Il progetto, che prevede 23 stazioni passeggeri, è stato progettato per rispettare le esigenze tecniche e minimizzare l'impatto ambientale, evitando aree sensibili e densamente popolate. Le autorità locali hanno concordato all'unanimità sul percorso scelto, che garantirà anche collegamenti con i corridoi est-ovest e le ferrovie verso Cina, Laos e Cambogia. La fonte di questa notizia è Việt Nam News. Il Ministero continuerà a collaborare con i consulenti per perfezionare il progetto e garantire che le stazioni siano situate in aree strategiche per lo sviluppo economico e urbano.