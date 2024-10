Vietnam: Nuove iniziative per la sostenibilità ambientale nel settore turistico

18 Ottobre 2024_ Il Vietnam sta lanciando nuove iniziative per promuovere la sostenibilità ambientale nel settore turistico, con l'obiettivo di attrarre visitatori consapevoli e responsabili. Queste misure includono la promozione di pratiche ecologiche tra le strutture ricettive e l'organizzazione di eventi che sensibilizzano i turisti sull'importanza della conservazione ambientale. Inoltre, il governo vietnamita sta collaborando con organizzazioni internazionali per sviluppare programmi di formazione per il personale del settore turistico, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti. La notizia è riportata da Việt Nam News. Queste iniziative si inseriscono in un contesto più ampio di sviluppo sostenibile, mirato a preservare le risorse naturali e culturali del paese, rendendo il Vietnam una meta sempre più attrattiva per il turismo responsabile.