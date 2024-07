Vietnam: Nuove leggi immobiliari per stimolare lo sviluppo del settore

6 Luglio 2024_ Il Vietnam sta introducendo nuove leggi immobiliari per favorire lo sviluppo del settore immobiliare in tutto il paese. Le nuove...

6 Luglio 2024_ Il Vietnam sta introducendo nuove leggi immobiliari per favorire lo sviluppo del settore immobiliare in tutto il paese. Le nuove normative mirano a semplificare le procedure burocratiche e a migliorare la trasparenza nel mercato immobiliare. Queste misure sono state accolte positivamente dagli investitori, che vedono un'opportunità per una crescita sostenibile e un aumento della fiducia nel settore. Le autorità vietnamite sperano che queste riforme possano attrarre maggiori investimenti stranieri e stimolare l'economia nazionale. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. Le nuove leggi entreranno in vigore a partire dal prossimo anno, segnando un passo importante per il futuro del mercato immobiliare vietnamita.