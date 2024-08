Vietnam: Nuove misure contro la produzione illegale di targhe e veicoli

24 Agosto 2024_ Il Ministero della Pubblica Sicurezza del Vietnam ha proposto sanzioni pecuniarie tra 60.000.000 e 70.000.000 di dong per le...

24 Agosto 2024_ Il Ministero della Pubblica Sicurezza del Vietnam ha proposto sanzioni pecuniarie tra 60.000.000 e 70.000.000 di dong per le organizzazioni coinvolte nella produzione illegale di targhe automobilistiche e veicoli a motore. Questa iniziativa mira a combattere la crescente illegalità nel settore dei trasporti e a garantire la sicurezza stradale. Inoltre, le autorità stanno intensificando le indagini su gruppi che danneggiano i veicoli lungo le strade nazionali, in particolare sulla Quốc lộ 51. La fonte di queste informazioni è plo.vn. Le misure si inseriscono in un contesto più ampio di lotta alla criminalità e di tutela della legalità nel paese.