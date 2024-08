Vietnam: Nuove misure di sicurezza per i trasporti scolastici

04 Agosto 2024_ Il Ministero della Pubblica Sicurezza del Vietnam sta proponendo nuove normative per i veicoli che trasportano bambini, richiedendo che siano verniciati di giallo e dotati di segnali distintivi. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza dei trasporti scolastici, in risposta a recenti incidenti in cui studenti sono stati dimenticati a bordo dei mezzi. Inoltre, si prevede l'installazione di dispositivi di registrazione video per monitorare i conducenti di veicoli commerciali con più di otto posti. La proposta è stata presentata in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza dei bambini durante il trasporto, come riportato da voh.com.vn. Le nuove regole, se approvate, potrebbero entrare in vigore nei prossimi mesi, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro per gli studenti in tutto il paese.