Vietnam: Nuove misure per la gestione delle risorse pubbliche e la salute pubblica

28 Agosto 2024_ Il governo vietnamita ha introdotto il Decreto 108 per affrontare le problematiche legate alla gestione dei beni e delle terre pubbliche, migliorando l'efficienza nella loro utilizzazione. Nonostante la dichiarazione di epidemia di morbillo a Ho Chi Minh City, le autorità rassicurano che chi ha completato il ciclo di vaccinazione non deve allarmarsi. Inoltre, la questione della pianificazione mineraria nella provincia di Lâm Đồng solleva preoccupazioni per il benessere delle comunità locali, costrette a trasferirsi. Infine, il Centro Nazionale per le Informazioni sui Farmaci ha lanciato un allerta riguardo ai rischi associati all'uso di farmaci non autorizzati, come il fenformina, per il trattamento del diabete. La notizia è riportata da nld.com.vn. Queste misure evidenziano l'impegno del governo vietnamita nel garantire la salute pubblica e una gestione responsabile delle risorse.