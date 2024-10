Vietnam: Nuove misure per la protezione ambientale nel Delta del Mekong

04 Ottobre 2024_ Il governo vietnamita ha annunciato un piano per rafforzare la protezione ambientale nel Delta del Mekong, una delle regioni più vulnerabili del Paese. Le nuove misure includono la promozione di pratiche agricole sostenibili e la gestione delle risorse idriche per contrastare l'erosione e l'inquinamento. Questo intervento mira a preservare la biodiversità e a garantire la sicurezza alimentare per le comunità locali, che dipendono fortemente dalle risorse naturali. Il Delta del Mekong è noto per la sua ricca biodiversità e per essere una delle aree agricole più produttive del Vietnam, ma è minacciato da cambiamenti climatici e attività umane. La notizia è stata riportata da Viet Nam News. Il piano si inserisce in un contesto più ampio di iniziative governative per affrontare le sfide ambientali e promuovere uno sviluppo sostenibile nel Paese.