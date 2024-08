Vietnam: Nuove misure per la sicurezza antincendio in discussione al Parlamento

14 Agosto 2024_ Il Parlamento vietnamita sta esaminando un progetto di legge sulla prevenzione degli incendi e il salvataggio, con particolare attenzione alla gestione delle strutture non conformi alle normative antincendio. Il Vicepresidente della Commissione Legale, Nguyễn Trường Giang, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla necessità di stabilire un periodo di tempo specifico per la messa in conformità di tali strutture. La legge proposta prevede anche l'installazione di sistemi di allerta antincendio automatici in tutte le abitazioni e attività commerciali. La discussione è stata riportata da Đầu tư, evidenziando l'importanza della sicurezza antincendio nelle aree urbane del Vietnam, dove molte strutture non rispettano gli standard richiesti.