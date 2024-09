Vietnam: Nuove misure per promuovere il turismo sostenibile nel Paese

11 Settembre 2024_ Il governo vietnamita ha annunciato un pacchetto di misure per incentivare il turismo sostenibile, puntando a preservare l'ambiente e le culture locali. Tra le iniziative previste ci sono incentivi per le strutture ricettive che adottano pratiche ecologiche e programmi di sensibilizzazione per i turisti. Inoltre, verranno promosse esperienze turistiche che valorizzano le tradizioni locali e il patrimonio culturale del Vietnam. Queste misure mirano a rendere il Vietnam una meta turistica sempre più responsabile e attenta all'ambiente, come riportato da Đầu tư. Il governo si impegna a collaborare con le comunità locali per garantire che i benefici del turismo siano equamente distribuiti e che le risorse naturali siano protette per le generazioni future.