Vietnam: Nuove normative in vigore da settembre 2024 riguardanti telecomunicazioni e amministrazione pubblica

31 Agosto 2024_ A partire dal 1° settembre 2024, entreranno in vigore diverse nuove normative in Vietnam, tra cui la modifica delle regole sui vice dirigenti delle agenzie governative e la cessazione del servizio di rete mobile GSM (2G) dal 16 settembre. Inoltre, dal 2 settembre, sarà possibile ottenere prestiti fino a 25 milioni di dong per progetti di acqua potabile e igiene nelle aree rurali. Le nuove disposizioni mirano a migliorare l'efficienza amministrativa e a garantire l'accesso a servizi essenziali per le comunità locali. La notizia è stata riportata da thanhnien.vn. Queste riforme sono parte di un ampio sforzo del governo vietnamita per modernizzare le infrastrutture e migliorare la qualità della vita nelle zone rurali.