Vietnam: Nuove norme sul possesso di appartamenti da parte di stranieri

05 Agosto 2024_ A partire dal 1° agosto 2024, le entità e le persone straniere possono possedere fino al 30% degli appartamenti residenziali in un edificio, comprese le strutture a uso misto. Per i complessi residenziali con più blocchi, la proprietà straniera è limitata al 30% delle unità in ciascun blocco. Inoltre, per le case unifamiliari in aree designate, gli stranieri possono possedere un massimo di 250 unità, ma non possono superare questo limite in un'area specifica. Secondo il Ministero della Costruzione, si prevede che circa 4 milioni di persone, tra cui stranieri e vietnamiti all'estero, avranno bisogno di alloggi in Vietnam in futuro, come riportato da vietnamnet.vn. Le aree suburbane di Ho Chi Minh City sono particolarmente popolari tra i vietnamiti all'estero per l'accumulo di beni, grazie alla loro posizione strategica e al potenziale di aumento dei prezzi e dei redditi da affitto.