Vietnam: Nuove norme sulla protezione dei design industriali ispirate all'esperienza italiana di Piaggio

7 Settembre 2024_ Il Vietnam ha introdotto modifiche significative alla legge sulla proprietà intellettuale, mirate a migliorare la registrazione e la protezione dei design industriali. Queste modifiche sono state ispirate da casi come quello di Piaggio, il noto produttore italiano di scooter, che ha affrontato problemi di imitazione con il suo modello Vespa LX in Vietnam. La nuova legge consente ora la registrazione di design parziali, ampliando le opportunità per le aziende di proteggere le loro creazioni. La fonte di questa notizia è khoahocphattrien.vn. Queste riforme sono un passo importante per garantire che le aziende, sia locali che internazionali, possano tutelare efficacemente i loro design nel mercato vietnamita.