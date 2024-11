Vietnam: Nuove opportunità commerciali con la Cina attraverso il trasporto ferroviario

10 Novembre 2024_ Il Vietnam ha proposto di potenziare il commercio con la Cina tramite il trasporto ferroviario, creando un nuovo corridoio commerciale per esportare beni vietnamiti in Europa. Questa iniziativa è stata enfatizzata dal Primo Ministro Phạm Minh Chính durante la sua visita in Cina per partecipare a vari summit regionali. Il governo cinese ha accolto positivamente la proposta, considerandola un'innovazione significativa. La notizia è stata riportata da dantri.com.vn. Il Primo Ministro ha anche sottolineato l'importanza della cooperazione tra le imprese dei due paesi per facilitare gli investimenti e migliorare le infrastrutture di trasporto.