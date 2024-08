Vietnam: Nuove opportunità di investimento tra Vietnam e Singapore

09 Agosto 2024_ L'aggiornamento dell'Accordo Quadro di Connessione tra Vietnam e Singapore sta aprendo nuove opportunità di investimento e cooperazione economica tra i due Paesi. Le aree di focus includono l'economia digitale e quella verde, con l'obiettivo di raggiungere il traguardo di Net Zero entro il 2050. Singapore, grazie alla sua avanzata infrastruttura digitale, sta supportando il Vietnam nello sviluppo di un ecosistema digitale, mentre entrambi i Paesi collaborano in progetti di energia rinnovabile e sostenibilità. Questo accordo rappresenta un passo significativo per diversificare gli investimenti e rafforzare i legami commerciali tra Vietnam e Singapore, come riportato da Đầu tư. Inoltre, l'iniziativa mira a posizionare il Vietnam come una destinazione attraente per gli investimenti esteri, inclusi quelli provenienti da terzi Paesi.