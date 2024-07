Vietnam: Nuove politiche per lo sviluppo delle ferrovie urbane a Ho Chi Minh City

14 Luglio 2024_ Ho Chi Minh City sta per affrontare una svolta significativa con l'introduzione di 28 nuove politiche e meccanismi per lo sviluppo del sistema ferroviario urbano. Queste misure innovative mirano a creare un progresso senza precedenti nel settore dei trasporti della città. Inoltre, un programma di promozioni esteso per tre mesi è stato lanciato per stimolare i consumi e mantenere la stabilità dei prezzi dopo l'aumento salariale del 1° luglio. Le autorità vietnamite sottolineano l'importanza di una gestione trasparente e armoniosa delle tariffe autostradali per garantire la manutenzione e lo sviluppo delle nuove infrastrutture. Lo riporta nld.com.vn. Questi sviluppi sono parte di un più ampio sforzo per migliorare la qualità della vita e sostenere la crescita economica sostenibile in Vietnam.