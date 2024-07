Vietnam: Nuove regole per l'uso dei fari dei veicoli in vigore dal 2025

28 Luglio 2024_ Il Vietnam ha annunciato nuove normative riguardanti l'uso dei fari dei veicoli, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025. Secondo la nuova legge sulla sicurezza stradale, i conducenti dovranno accendere i fari anteriori dalle 18:00 alle 6:00 e in condizioni di scarsa visibilità. Inoltre, sono previsti specifici requisiti per l'uso dei fari in diverse situazioni, come l'incontro con pedoni o veicoli in direzione opposta. La notizia è stata riportata da voh.com.vn. Queste misure mirano a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre gli incidenti causati da scarsa visibilità durante la guida.