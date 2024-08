Vietnam: Nuovo aumento dei prezzi dei terreni a Ho Chi Minh City

04 Agosto 2024_ La città di Ho Chi Minh ha annunciato un significativo aumento dei prezzi dei terreni, con incrementi che vanno da 5 a 51 volte rispetto ai valori precedenti. Nonostante le preoccupazioni riguardo a un possibile impatto negativo sul mercato immobiliare, le autorità locali affermano che il nuovo sistema di valutazione dei terreni riflette più accuratamente i prezzi di mercato. La modifica è necessaria per garantire un adeguato risarcimento per le terre espropriate e per migliorare le entrate fiscali. La notizia è stata riportata da Đầu tư, evidenziando l'importanza di un sistema di prezzi equo e trasparente per il mercato immobiliare. Questo cambiamento potrebbe influenzare anche le dinamiche di investimento nella regione, rendendo necessario un monitoraggio attento delle reazioni del mercato.