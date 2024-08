Vietnam: Nuovo leader del Partito Comunista dopo la scomparsa di Nguyễn Phú Trọng

05 agosto 2024_ Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha presieduto una riunione del governo per discutere le recenti sfide e i successi del paese, in...

05 agosto 2024_ Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha presieduto una riunione del governo per discutere le recenti sfide e i successi del paese, in seguito alla scomparsa del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng. Durante l'incontro, è stato annunciato che Tô Lâm è stato eletto nuovo Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam con il 100% dei voti. Il Primo Ministro ha anche evidenziato le difficoltà economiche globali e nazionali, ma ha sottolineato i progressi positivi nel settore economico e sociale del paese. La riunione ha avuto l'obiettivo di analizzare le esperienze e le sfide per il mese di agosto e il resto dell'anno, come riportato da nhandan.vn. Il governo vietnamita continua a lavorare per affrontare le sfide economiche e sociali, mantenendo la stabilità e la crescita del paese.