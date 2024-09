Vietnam: Nuovo progetto ferroviario per collegare Vietnam, Laos e Cina

05 Settembre 2024_ Il governo vietnamita ha istituito un gruppo di lavoro per avviare progetti ferroviari che collegheranno il Vietnam con Laos e...

05 Settembre 2024_ Il governo vietnamita ha istituito un gruppo di lavoro per avviare progetti ferroviari che collegheranno il Vietnam con Laos e Cina. Le linee ferroviarie previste includono collegamenti strategici come Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng e Hà Nội - Đồng Đăng. Questo progetto mira a migliorare l'infrastruttura di trasporto e a facilitare il commercio tra i tre paesi, rafforzando le relazioni regionali. La notizia è stata riportata da tuoitre.vn. Il gruppo di lavoro sarà guidato dal Ministro dei Trasporti e includerà rappresentanti di vari ministeri per garantire un'efficace attuazione dei progetti.