Vietnam: Nuovo progetto per la costruzione dell'autostrada Nord-Sud e supporto per il passaggio a 4G

21 Settembre 2024_ Il governo vietnamita ha approvato il progetto per la costruzione dell'autostrada Nord-Sud nella sezione Gia Nghĩa - Chơn Thành, che collegherà le province di Đắk Nông e Bình Phước. Inoltre, Viettel ha lanciato un programma per fornire gratuitamente telefoni 4G a 700.000 clienti attualmente in uso di dispositivi 2G, con priorità per le province montane del Nord-Ovest. Questo progetto mira a migliorare l'accesso alla tecnologia nelle aree rurali e a garantire la sicurezza degli studenti in caso di frane, come dimostrato dalla recente evacuazione di 300 alunni a Thanh Hóa. La notizia è stata riportata da tuoitre.vn. Il progetto dell'autostrada è parte di un'iniziativa più ampia per migliorare le infrastrutture del Vietnam e promuovere lo sviluppo economico nelle regioni meno sviluppate.