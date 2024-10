Vietnam: Nuovo strumento per misurare lo sviluppo sostenibile e inclusivo del paese

25 Ottobre 2024_ È stato presentato un nuovo strumento per misurare i progressi del Vietnam verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo durante una...

25 Ottobre 2024_ È stato presentato un nuovo strumento per misurare i progressi del Vietnam verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo durante una conferenza a Hà Nội. L'Orange Index, sviluppato dalla società di consulenza Impact Investment Exchange di Singapore, valuta l'impatto sociale, la parità di genere e la sostenibilità ambientale. Quest'anno, il Vietnam ha ottenuto un punteggio di 50, superando la media globale e posizionandosi tra i leader dell'ASEAN, ma ha evidenziato la necessità di interventi mirati per migliorare la sostenibilità ambientale. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. L'Orange Index è parte di un'iniziativa più ampia per promuovere investimenti che generano impatti sociali e ambientali positivi, contribuendo così allo sviluppo sostenibile del paese.