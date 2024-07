Vietnam: Obiettivi di crescita economica e innovazioni tecnologiche

6 Luglio 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha fissato l'obiettivo di una crescita del PIL del 6,5%-7% per il terzo trimestre del 2024. Per raggiungere questo traguardo, il governo punta a rinnovare i tradizionali motori di crescita come investimenti, esportazioni e consumi, oltre a promuovere nuovi settori come la trasformazione digitale, l'economia condivisa, i semiconduttori e l'intelligenza artificiale. Inoltre, si sottolinea l'importanza di stabilire presto standard di qualità per veicoli elettrici e ibridi per incentivare la produzione e l'importazione. Lo riporta il sito nld.com.vn. Altre notizie includono l'integrazione della tecnologia verde nell'educazione e il controllo del mercato del commercio elettronico tramite l'autenticazione obbligatoria dei venditori online.