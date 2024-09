Vietnam: Obiettivi di crescita economica post-bufera

18 Settembre 2024_ Il Vietnam sta intensificando gli sforzi per riprendersi dagli effetti del tifone numero 3, con un focus sulla rapida ripresa della produzione e del commercio. Le autorità hanno annunciato l'implementazione di diverse politiche e meccanismi per raggiungere un obiettivo di crescita del PIL annuale del 7%. Questa iniziativa è fondamentale per stimolare l'economia e garantire la stabilità dopo il disastro naturale. La situazione economica del paese è monitorata attentamente, con l'aspettativa di un recupero significativo. La notizia è riportata da Đầu tư. Il governo vietnamita sta lavorando per garantire che le comunità colpite ricevano il supporto necessario per tornare alla normalità.