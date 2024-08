Vietnam: Obiettivi di esportazione agricola e sviluppo del mercato interno

29 Agosto 2024_ Il governo vietnamita, attraverso il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, sta lavorando per raggiungere un obiettivo di esportazione di 54 miliardi di dollari per prodotti agricoli, forestali e ittici. Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha emesso una direttiva per stimolare il consumo interno e supportare la produzione, evidenziando una ripresa economica positiva nel paese. Tuttavia, il governo riconosce anche le sfide da affrontare e ha invitato le autorità locali e le associazioni di categoria a implementare misure per migliorare la commercializzazione dei prodotti agricoli. La notizia è riportata da vtv.vn. Il Vietnam, noto per la sua ricca produzione agricola, sta cercando di rafforzare la sua posizione nei mercati internazionali, in particolare in Cina, dove ha recentemente aperto le esportazioni di durian e cocco.