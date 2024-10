Vietnam: Obiettivi di sviluppo economico e sociale fino al 2030

20 Ottobre 2024_ Il Vietnam punta a diventare un paese in via di sviluppo con un'industria moderna e un reddito medio-alto entro il 2030, posizionandosi tra le prime 30 economie mondiali per PIL. Durante una conferenza nazionale, il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha presentato le linee guida per il piano di sviluppo economico e sociale per il periodo 2026-2030, evidenziando l'importanza di progetti infrastrutturali come la ferrovia ad alta velocità tra Nord e Sud e la creazione della città di Huế come ente centrale. Si prevede che la crescita economica del 2024 superi gli obiettivi stabiliti dal Parlamento, con un aumento del PIL pro capite e un miglioramento della qualità della vita. La notizia è riportata da vtv.vn. Il governo vietnamita si impegna a garantire stabilità economica e sociale, affrontando le sfide post-pandemia e promuovendo un ambiente favorevole per gli investimenti.