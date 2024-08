Vietnam: Oltre 70 università annunciano i punteggi di ammissione per il 2024

17 Agosto 2024_ Più di 70 università in Vietnam hanno pubblicato i punteggi di ammissione per il 2024, con punteggi che variano da 15 a 29,1 su 30. I...

17 Agosto 2024_ Più di 70 università in Vietnam hanno pubblicato i punteggi di ammissione per il 2024, con punteggi che variano da 15 a 29,1 su 30. I punteggi sono stati calcolati in base ai risultati degli esami di maturità, con alcune università che applicano coefficienti speciali per determinate materie. Gli studenti devono confermare la loro ammissione online entro il 27 agosto, altrimenti rischiano di perdere il posto. La notizia è stata riportata da vnexpress.net, evidenziando l'aumento di oltre 730.000 candidati rispetto all'anno precedente. Le università vietnamite, come l'Università Nazionale di Hanoi e l'Università Bách Khoa di Ho Chi Minh, sono tra le più rinomate del paese.