Vietnam: Oltre un milione di studenti affrontano l'esame di maturità

26 Giugno 2024_ Oggi pomeriggio, oltre un milione di studenti in tutto il Vietnam si sono presentati ai centri d'esame per completare le procedure necessarie per l'esame di maturità. Gli studenti devono portare con sé la carta d'identità o la convocazione all'esame e seguire le istruzioni sui regolamenti dell'esame. In caso di errori nei dati personali, devono segnalarlo immediatamente ai supervisori. Le autorità educative di Ho Chi Minh City hanno consigliato agli studenti di non tornare a casa se dimenticano i documenti, ma di recarsi direttamente al centro d'esame per ricevere assistenza. Lo riporta tuoitre.vn. Inoltre, gli studenti sono stati avvisati di non portare oggetti di valore per evitare furti, poiché i loro zaini saranno lasciati a 25 metri dalle aule d'esame.