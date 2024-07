Vietnam: Omaggio a Sandra Scagliotti e Hélène Luc per il loro legame con il Vietnam

23 Luglio 2024_ Sandra Scagliotti, Console Onorario del Vietnam in Piemonte e Liguria, e Hélène Luc, Senatrice Onoraria e Presidente Onoraria...

23 Luglio 2024_ Sandra Scagliotti, Console Onorario del Vietnam in Piemonte e Liguria, e Hélène Luc, Senatrice Onoraria e Presidente Onoraria dell'Associazione di Amicizia Francia-Vietnam, sono state celebrate per il loro impegno verso il Vietnam. Scagliotti ha tradotto opere di Ho Chi Minh in italiano e ha recentemente pubblicato la traduzione di un libro del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng. Luc ha ricordato con emozione gli incontri con Trọng, sottolineando il suo contributo alla pace e allo sviluppo del Vietnam. Lo riporta baotintuc.vn. Entrambe le donne hanno evidenziato l'importanza delle relazioni internazionali e della cooperazione culturale tra i loro rispettivi paesi e il Vietnam.