Vietnam: Opportunità di studio in Italia al seminario di Đà Nẵng

16 Ottobre 2024_ Il 15 ottobre, l'Università di Đà Nẵng ha ospitato un seminario in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Ho Chi Minh e l'Ambasciata d'Italia a Hanoi, dedicato alle opportunità di studio e borse di studio in Italia. L'evento ha permesso a studenti e genitori di incontrare rappresentanti di prestigiose università italiane, come quelle di Milano e Padova, per discutere di corsi e procedure di iscrizione. Il seminario ha sottolineato l'importanza della cooperazione educativa tra Vietnam e Italia, promuovendo scambi culturali e accademici. La notizia è riportata da cadn.com.vn. Questo incontro rappresenta un passo significativo per rafforzare i legami tra le istituzioni educative dei due Paesi, con un focus particolare sulle discipline artistiche e ingegneristiche.