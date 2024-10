Vietnam: Opportunità di studio in Italia promosse all'Università di Da Nang

28 Ottobre 2024_ Si è svolto un seminario informativo sullo studio all'estero e sulle borse di studio, incentrato sulla cooperazione educativa tra Vietnam e Italia, presso l'Università di Da Nang. L'evento, organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Ho Chi Minh City e dall'Ambasciata Italiana a Hanoi, ha fornito agli studenti vietnamiti informazioni preziose sulle opportunità di studio in Italia, inclusi i programmi di borse di studio offerti da università italiane prestigiose. Rappresentanti di istituzioni come l'Università di Milano e l'Università di Padova hanno partecipato, evidenziando le aree di eccellenza come economia, architettura e design. La notizia, riportata da giaoducthoidai.vn, sottolinea l'importanza della collaborazione educativa tra i due Paesi, contribuendo a rafforzare i legami culturali e accademici. Questo seminario rappresenta un passo significativo per gli studenti vietnamiti interessati a proseguire la loro formazione in Italia.