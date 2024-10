Vietnam: Opportunità per ingegneri nel settore AI e semiconduttori

12 Ottobre 2024_ Il governo vietnamita sta puntando sulla formazione di ingegneri di alta qualità nel settore dell'intelligenza artificiale (AI) e dei semiconduttori, creando opportunità per gli studenti di tecnologia. Si prevede che questi settori raggiungano un valore di mercato di 1 trilione di dollari entro il 2030, rendendo cruciale l'investimento in educazione STEM. Tuttavia, esperti avvertono che esiste un divario tra la formazione accademica e le competenze pratiche richieste nel mondo del lavoro. La fonte di queste informazioni è Việt Nam News. Iniziative come la Vietnam Semiconductor Foundation (ViSEMI) mirano a colmare questo divario, offrendo corsi di formazione e tirocini per preparare gli studenti a carriere nel settore tecnologico.