Vietnam: Opportunità per l'export di riso nella seconda metà del 2024

19 Luglio 2024_ Il Vietnam ha numerose opportunità per promuovere le esportazioni di riso nella seconda metà di quest'anno, con previsioni positive per il resto del 2024. Le condizioni favorevoli del mercato globale e la qualità del riso vietnamita sono fattori chiave che sostengono questa crescita. Le autorità vietnamite stanno lavorando per migliorare ulteriormente la competitività del riso attraverso politiche di supporto e innovazioni tecnologiche. L'obiettivo è consolidare la posizione del Vietnam come uno dei principali esportatori di riso a livello mondiale. Lo riporta Việt Nam News. Le iniziative includono anche la promozione di pratiche agricole sostenibili per garantire la qualità e la sicurezza alimentare.