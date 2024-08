Vietnam: Opportunità per lo sviluppo delle energie rinnovabili verso il 2050

07 Agosto 2024_ Il Vietnam, con il suo potenziale per le energie rinnovabili, mira a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Il paese,...

07 Agosto 2024_ Il Vietnam, con il suo potenziale per le energie rinnovabili, mira a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Il paese, dotato di risorse significative per l'energia eolica e solare, prevede una crescita annuale del 7,1% nel settore delle energie rinnovabili nei prossimi vent'anni. Inoltre, il governo sta implementando politiche per attrarre investimenti e promuovere l'uso di fonti energetiche pulite. La notizia è riportata da Đầu tư. Il Vietnam, situato nel sud-est asiatico, ha una costa di 3.260 km e un clima tropicale che favorisce lo sviluppo di progetti energetici sostenibili.