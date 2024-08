Vietnam: Ottimismo per le imprese vietnamite nel 2024

30 Agosto 2024_ Le imprese vietnamite mostrano un rinnovato ottimismo per il futuro, superando le difficoltà iniziali del 2024. Secondo recenti sondaggi, la fiducia nelle prospettive commerciali sta crescendo grazie a un aumento degli ordini e a un'accelerazione nell'espansione aziendale. I leader aziendali, come Hàng Vay Chi e Trần Như Tùng, segnalano risultati positivi e previsioni di crescita per il resto dell'anno. La fonte di queste informazioni è plo.vn. Le aziende vietnamite, in particolare nel settore della produzione e dell'export, stanno beneficiando di un ambiente commerciale favorevole e di un aumento degli investimenti esteri.