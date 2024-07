Vietnam: Ottimizzazione dei servizi pubblici online e lotta contro le fake news a Ho Chi Minh City

17 Luglio 2024_ Durante la seconda giornata della 17ª sessione del Consiglio del Popolo di Ho Chi Minh City, sono stati discussi temi chiave come l'ottimizzazione dei servizi pubblici online e la gestione delle fake news. Il Direttore del Dipartimento dell'Informazione e della Comunicazione, Lâm Đình Thắng, ha illustrato le misure adottate per facilitare l'accesso ai servizi online, specialmente per anziani e persone vulnerabili. Thắng ha anche evidenziato le azioni intraprese per contrastare la diffusione di notizie false sui social media, inclusa la proposta di identificare tutti gli account social. Inoltre, il Presidente del Comitato Popolare del distretto di Bình Tân, Nguyễn Minh Nhựt, ha risposto a domande su educazione e gestione dei rifiuti. Lo riporta nld.com.vn. La sessione ha visto l'approvazione di diverse risoluzioni, tra cui quella sulle tasse scolastiche per l'anno accademico 2024-2025.