Vietnam: Paese più conveniente per espatriati per il quarto anno consecutivo

10 Luglio 2024_ Per il quarto anno consecutivo, il Vietnam è stato classificato come il paese più conveniente al mondo per gli espatriati. Lo studio, condotto da InterNations, ha valutato 53 destinazioni in base alle finanze personali degli espatriati. Il Vietnam ha ottenuto il primo posto grazie ai costi di vita accessibili e alle opportunità economiche favorevoli. Questo risultato conferma la crescente attrattiva del Vietnam come destinazione per chi cerca un buon equilibrio tra qualità della vita e costi. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. Il Vietnam continua a essere una meta preferita per molti espatriati grazie alla sua economia in crescita e alla vivace cultura locale.