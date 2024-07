Vietnam: Pangolino liberato nella natura a Binh Phuoc

6 Luglio 2024_ Un pangolino sunda, specie in pericolo di estinzione, è stato liberato nella natura nella provincia di Binh Phuoc il 5 luglio dai ranger forestali. L'animale, del peso di 9 kg, era stato trovato in una piantagione di gomma e consegnato ai ranger del distretto di Dong Phu. Dopo essere stato curato, il pangolino è stato rilasciato in conformità con le normative. I pangolini sono tra gli animali più trafficati al mondo e in Vietnam sono presenti due specie critiche. Lo riporta vietnamnet.vn. Questa azione sottolinea l'importanza della conservazione delle specie in pericolo nel paese.