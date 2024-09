Vietnam: Phan Đăng Hoàng porta la moda vietnamita a Milano con il suo debutto alla Fashion Week

21 Settembre 2024_ Il designer vietnamita Phan Đăng Hoàng ha presentato la sua collezione CERAMICS alla Milano Fashion Week 2025, diventando l'unico stilista vietnamita a esibirsi in questo prestigioso evento. La sfilata, tenutasi presso il Palazzo Reale di Milano, ha ricevuto elogi dalla critica internazionale, sottolineando l'abilità del designer nel fondere tradizione e modernità. La collezione si ispira all'arte della seta di Nguyễn Phan Chánh e alla ceramica, riflettendo la delicatezza e la forza delle donne vietnamite di un secolo fa. La notizia è stata riportata da kenh14.vn, evidenziando l'importanza della presenza vietnamita nel panorama della moda globale. Phan Đăng Hoàng ha collaborato con il marchio Hangsilk per realizzare capi di alta qualità, contribuendo a mettere in risalto la moda vietnamita sulla scena internazionale.