Vietnam: Phan Đăng Hoàng porta la moda vietnamita a Milano con il suo nuovo show

23 Agosto 2024_ Il giovane designer vietnamita Phan Đăng Hoàng si prepara a presentare la sua collezione "Ceramics" durante la Milano Fashion Week Primavera/Estate 2025, il 20 settembre. La sua carriera, iniziata in Italia, è caratterizzata da un'evoluzione stilistica che riflette la cultura vietnamita e l'arte della seta, un materiale che utilizza frequentemente nelle sue creazioni. Hoàng, che ha già guadagnato riconoscimenti internazionali, si esibirà in un contesto prestigioso, accanto a marchi iconici come Gucci e Versace, presso il Palazzo Reale di Milano. La notizia è riportata da style-republik.com, evidenziando l'importanza della sua partecipazione a un evento di tale calibro. La collezione promette di unire tradizione e modernità, celebrando l'identità culturale vietnamita attraverso la moda.