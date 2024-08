Vietnam: Phan Đăng Hoàng presenta la sua collezione 'Ceramics' alla Milano Fashion Week

12 Agosto 2024_ Il designer vietnamita Phan Đăng Hoàng parteciperà alla Milano Fashion Week il 20 settembre 2024 con la sua collezione 'Ceramics', un evento che segna il suo ritorno in un contesto prestigioso. Questa sarà la prima volta che il suo marchio si esibirà in una location storica come il Palazzo Reale di Milano, un simbolo della cultura italiana. La collezione, ispirata all'arte tradizionale vietnamita e alla figura della donna, promette di unire elementi di streetwear con materiali naturali, riflettendo l'identità culturale del Vietnam. La notizia è riportata da cafef.vn. L'evento rappresenta un'importante opportunità per il designer di affermare la moda vietnamita sulla scena internazionale, accanto a marchi iconici come Gucci e Versace.