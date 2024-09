Vietnam: Phan Đăng Hoàng presenterà la sua collezione 'Ceramics' alla Milan Fashion Week 2025

06 Settembre 2024_ Il designer vietnamita Phan Đăng Hoàng parteciperà alla Milan Fashion Week per presentare la sua collezione 'Ceramics', ispirata all'arte della seta di Nguyễn Phan Chánh e alla ceramica. Questo evento, che si svolgerà il 20 settembre, segna un traguardo significativo poiché Hoàng sarà il primo stilista vietnamita a presentare il suo marchio personale a Milano, in un luogo storico come il Palazzo Reale. La collezione mira a reinterpretare l'immagine della donna vietnamita di un secolo fa in chiave moderna e creativa, con oltre 40 look che riflettono la cultura e l'arte vietnamita. La notizia è riportata da danviet.vn. Phan Đăng Hoàng, già noto per il suo talento, ha studiato in Italia e ha ricevuto riconoscimenti internazionali, dimostrando il potenziale della moda vietnamita sulla scena globale.