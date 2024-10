Vietnam: Phú Quốc rilancia il turismo dopo anni di stagnazione

26 Ottobre 2024_ Phú Quốc, una popolare isola turistica del Vietnam, sta avviando un piano per rivitalizzare il suo settore turistico dopo un lungo periodo di stallo. Le autorità locali hanno annunciato una serie di iniziative per attrarre visitatori, tra cui eventi culturali e promozioni speciali. Questo sforzo mira a ripristinare l'appeal dell'isola, nota per le sue spiagge e le sue risorse naturali, e a sostenere l'economia locale. La notizia è riportata da Việt Nam News. Phú Quốc è una delle destinazioni turistiche più ambite del Vietnam, famosa per le sue acque cristalline e la biodiversità marina.