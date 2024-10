Vietnam: PM Chính invita Cina, Giappone e Corea del Sud a collaborare con l'ASEAN

11 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chính ha esortato Cina, Giappone e Corea del Sud a collaborare con l'ASEAN in vari settori durante il summit ASEAN+3 tenutosi in Laos. Il premier ha sottolineato l'importanza di rafforzare le catene di approvvigionamento per il beneficio della regione. Questa cooperazione è vista come fondamentale per affrontare le sfide economiche e promuovere la crescita sostenibile. L'incontro ha rappresentato un'opportunità per discutere strategie comuni e rafforzare i legami tra i Paesi asiatici. La notizia è riportata da Việt Nam News. Il summit ha visto la partecipazione di leader di diverse nazioni, evidenziando l'importanza della cooperazione regionale in un contesto globale in evoluzione.