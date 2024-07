Vietnam: Potenziale del riso per l'economia circolare

6 Luglio 2024_ Il Vietnam ha un enorme potenziale per sfruttare il riso come risorsa per l'economia circolare. Il paese, uno dei principali...

6 Luglio 2024_ Il Vietnam ha un enorme potenziale per sfruttare il riso come risorsa per l'economia circolare. Il paese, uno dei principali produttori di riso al mondo, può utilizzare i sottoprodotti della coltivazione del riso per creare nuovi materiali e prodotti sostenibili. Questo approccio non solo ridurrebbe gli sprechi, ma potrebbe anche generare nuove opportunità economiche e migliorare la sostenibilità ambientale. Gli esperti sottolineano l'importanza di investire in tecnologie innovative per massimizzare i benefici di questa risorsa. Lo riporta Việt Nam News. Il governo vietnamita sta già esplorando diverse iniziative per promuovere l'uso efficiente del riso e dei suoi sottoprodotti.