Vietnam: Potenziamento delle connessioni internazionali per sfruttare gli accordi di libero scambio

03 Ottobre 2024_ Il Vietnam sta esplorando modi per migliorare le connessioni con altri Paesi al fine di massimizzare i benefici derivanti dagli accordi di libero scambio, come il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Questo approccio mira a rafforzare le relazioni commerciali e a promuovere lo sviluppo economico attraverso l'integrazione regionale. Le autorità vietnamite sono impegnate a creare opportunità per le imprese locali, facilitando l'accesso ai mercati esteri. L'iniziativa si inserisce in un contesto di crescente globalizzazione e competitività economica. La notizia è riportata da Việt Nam News. Il CPTPP è un accordo commerciale che coinvolge diversi Paesi della regione Asia-Pacifico, mirato a ridurre le barriere commerciali e a promuovere il commercio libero e aperto.