16 Agosto 2024_ Le imprese statali vietnamite esprimono preoccupazione per l'introduzione di nuove procedure che potrebbero complicare le loro operazioni. Il Ministero delle Finanze ha recentemente pubblicato un progetto di legge sulla gestione e l'investimento del capitale statale nelle imprese, suscitando dibattiti su come definire il capitale statale e le sue implicazioni. Il vice direttore di EVN, Nguyễn Xuân Nam, ha messo in discussione l'obiettivo della legge, sottolineando che le imprese statali non stanno generando valore aggiunto come le aziende private. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Le nuove normative potrebbero influenzare significativamente le operazioni delle imprese statali, richiedendo loro di conformarsi a regolamenti più complessi e potenzialmente limitando la loro capacità di crescita.